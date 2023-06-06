展望未來，中菲行表示，受到國際經濟景氣疲軟，存貨有待去化，美中對抗、俄烏戰爭持續，美國升息造成銀行體系信心及信用危機，通膨雖有趨緩但威脅仍舊等五變數影響，國際運輸的需求疲弱，第三季能否上揚尚有變數。

對此，中菲行依所建構的資源、數位化能力，即時回應世局及市場的變動，以數位行銷傳遞價值鏈服務，運用有資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，用多元且在地的解決方案，滿足客戶需求，進而達成經營績效目標。

中菲行指出，去年國際運輸市場面臨階段性變化的嚴峻挑戰，通貨膨漲、美國聯準會縮表升息、中國封城清零、俄侵烏戰爭等，對全球經濟造成影響，加上船舶、飛機、疫情、塞港、內陸運輸、原物料供應等負面因素造成供應鏈斷鏈，國際物流業者的營運面臨嚴峻考驗。

儘管如此，中菲行的營收與獲利屢創新高，主要受益於致力建構的實體通路和虛擬數位平台的競爭力，以明確市場定位，數位行銷、價值服務，吸引客戶。

由於中菲行明確的市場定位，在重要的利基市場戰略佈局、基於差異化及區域化的超前部署，策略性建構全球主要市場超過150個行銷服務的實體通路，相互支援發揮團隊精神，提供客戶國際運輸的解決方案，及時完成客戶的需求，受青睞。