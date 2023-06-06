民進黨性騷擾案連環爆，日前媒體報導「一位英系背景的總統府資政也涉及性騷擾」，引發社會譁然，總統府資政顏志發昨打破沉默表示已提起刑事訴訟，而副總統賴清德日前稱對於加害者提告，他都不贊成。對此，民進黨立委林靜儀表示，會支持受害者提告，被指控為加害者提告是法律賦予的權利，但不會支持這樣的行為。

林靜儀指出，各黨內部都要有性騷擾處置流程，如何能更透明，以民進黨來說，內部有性騷擾，可以向主管申訴，主管要依照標準處置，主管沒有積極處理，也會遭到處罰；受害者也可以向祕書長申訴，還有性平部主任有信箱，可以接受匿名申訴。

林靜儀表示，民進黨內部建立了3個申訴管道，一旦提出申訴，相關單位就要依法召開性平會調查，許多中小型企業對於相關法令如何執行不清楚，現在整個社會風氣，終於走到受害者提出控訴，社會將站在受害者這邊，相信民進黨相關案子調查後，如果需要進到司法程序，希望黨部有法律協助。

民進黨立委劉世芳表示，性騷問題不是單一政黨，是社會文化的風氣，尤其政治圈，沒有面對解決，這些問題一定會壓下來，反彈力道更強，年輕人接受性平教育比老一代更多，相信都會站在受害者角度思考。

劉世芳說，剛剛提到黨內有申訴管道，如果還不夠，要走到司法或行政部門做申訴，如果有困難，可以找信任的民意代表來協助完成申訴，一定要先從受害者角度來看待，希望大家站在這個角度來面對，對於台灣未來的政治文化是很大的危機，但可能也是轉機。

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