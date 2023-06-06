美媒披露，美國、波蘭、比利時等北約盟國軍援烏克蘭的武器，被親烏民兵團體用於攻擊俄羅斯邊境貝爾哥羅德州（Belgorod）。

美媒披露，包括美國、波蘭、比利時等北約盟國軍援烏克蘭的武器，被親烏民兵團體用於攻擊俄羅斯邊境的貝爾哥羅德州（Belgorod），如今比利時總理德克魯（Alexander De Croo）要烏克蘭說清楚，強調每筆軍援都有嚴格的使用規範，只限用於防衛烏克蘭領土。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）3日報導，上周由反普丁民兵團體「自由俄羅斯軍團」（Free Russia Legion）及「俄羅斯志願軍」（The Russian Volunteer Corps, RDK）在俄羅斯邊境貝爾哥羅德州發動的攻擊中，發現了使用美國、波蘭、捷克、比利時軍援烏克蘭的武器。

Use of NATO arms for attack in Russia raises doubts about Kyiv’s controlshttps://t.co/1S7DFHz4uD — The Washington Post (@washingtonpost) June 3, 2023

根據熟悉美國情報的消息人士透露，其中包括至少4輛美國及波蘭提供的防地雷反伏擊車（Mine-Resistant Ambush Protection，MRAP），另外根據《華郵》比對照片，這批民兵份子也使用捷克製的CZ布倫（CZ Bren）、比利時製的FN SCAR突擊步槍，以及美軍及西方部隊經常使用的AT-4反戰車火箭筒。

據悉「自由俄羅斯軍團」隸屬於由烏克蘭軍方監督及提供武器的「國際軍團」（The International Legion），「俄羅斯志願軍」則是獨立武裝團體。

據美聯社、政治新聞網站「POLITICO」報導，針對比利時武器被用在俄羅斯境內作戰，比利時總理德克魯昨（5）日接受比利時法蘭德斯廣播電視台（Vrt news）訪問時表示，比國軍方及情報單位已對此展開調查。

德克魯表示，已經要求烏克蘭說明情況，強調歐盟軍援烏克蘭有「非常嚴格」的規定，也就是這些武器只能用在烏克蘭境內，且使用目的是出於防衛，因為俄羅斯有可能將在烏克蘭境外使用援烏武器視為西方挑釁。

不過他也表示目前無法證實報導，指出武器有可能「外洩」至其他區域，但如果證實援烏武器被用在俄羅斯境內作戰，「我們會非常嚴肅看待。」

比利時於1月批准價值9000萬歐元（約新台幣29.6億元）軍援計畫，是比利時至今對烏最大軍援計畫，當中包含比利時埃斯塔勒國營兵工廠（FN Herstal）製造的FN SCAR突擊步槍。