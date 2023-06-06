國民黨新北市議員林金結籌組「侯賽雷後援會」，力挺國民黨總統參選人侯友宜，而他今天也透露，將在7月9日辦理全國第一場造勢，規模近3千人。據悉，地點選在新北市土城區的古都餐廳。（李奇叡攝）

國民黨新北市議員林金結籌組「侯賽雷後援會」，力挺國民黨總統參選人侯友宜，而他今天也透露，將在7月9日辦理全國第一場造勢，規模近3千人。據悉，地點選在新北市土城區的古都餐廳，林金結表示，有信心未來侯友宜民調會反彈上升。

林金結今於立院受訪時表示，會在7月9日辦理全國第一場最大、規模近3000人的造勢，開第一槍，讓這個雷打響侯友宜後援會，接著全台會陸續成立侯賽雷後援會，讓選情慢慢加溫，登記前加上藍營整合，有信心侯友宜民調會回升至39％。

據了解，這場造勢7月9日中午12點，辦在土城區的古都餐廳，除了侯友宜本人會到場，新北市議長蔣根煌以及國民黨前秘書長李乾龍也會出席。

林金結也說，侯友宜市長目前民調雖暫居劣勢，但他覺得觸底反彈時間已到，就好像台積電股票之前在300多元觸底反彈，國民黨整合好後，侯友宜民調就會慢慢拉升，「對侯有信心，會倒吃甘蔗、漸入佳境」。

林金結強調，侯賽雷後援會在蔣根煌推動下，在全台灣會遍地開花，全代會結束後，國民黨會團結一智挺侯友宜，民調會慢慢拉到39至40％水準，對侯友宜未來民調有信心。