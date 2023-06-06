健康意識抬頭，越來越多人知道米飯等精緻澱粉會讓血糖飆升，不利血糖控制，甚至導致糖尿病。醫師表示，因為米飯這類澱粉若放入冰箱一晚，會產生不少抗性澱粉，而抗性澱粉較不易被人體消化，因此血糖較不易波動，有助糖尿病友與擔心血糖的人，既能享用澱粉又能控制血糖的方式。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，米飯這類精緻澱粉進入人體後，會使血中的葡萄糖濃度衝高；血糖一飆高，人體就會分泌胰島素以降低血糖，長期容易導致「胰島素阻抗」，即糖尿病的致病原因，因此米飯精緻澱粉不利糖尿病患者或血糖控制不佳者。

但他提供一妙招。他表示，煮熟的米飯若經冰箱降溫後，會產生很多抗性澱粉，而抗性澱粉較不易被人體消化、可讓血中的葡萄糖不會劇烈變化，進而減少血糖的波動幅度，有利血糖的控制。

江守山表示，華人習慣以米飯做為主食，有糖尿病或高血糖問題的人，若想控制血糖，又希望能藉由吃米飯、產生飽足感的人，吃隔夜的米飯是不錯的選擇。