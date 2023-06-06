菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快今晚到明晨增強成今年第3號颱風「谷超」，氣象達人彭啟明表示，預估路徑會往北走遠離台灣，對台灣天氣影響不大，但周日（11日）起要留意後續影響台灣附近的環流，包括鋒面及西南季風，導致全台變天，整日有短暫陣雨或雷雨。

彭啟明今天在臉書指出，今天到周四（6至8日）是偏南風，白天悶熱、午後有雷陣雨的天氣還會持續下去，注意短時強降雨，雨勢可能延續至夜間。周五（9日）鋒面接近，午後雷陣雨增強，影響範圍擴大，入夜仍有局部短暫陣雨，持續至周六（10日）。

彭啟明說，熱帶性低氣壓雖生成，有機會增強成颱風「谷超」（Guchol，密克羅尼西亞聯邦提供，在雅浦語中指薑黃），但和瑪娃相比，谷超離台灣較遠，直接影響較小，但要留意後續影響台灣附近的環流，例如鋒面及西南季風。周日開始，台灣附近轉為低壓帶，天氣不穩定，局部短暫陣雨機會增加，預報變數多，要留意天氣預報資訊，做好雨天備案。

天氣風險分析師歐宗學在臉書進一步說，目前菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓在台灣東方海面北上，將會使得周日開始台灣附近轉為低壓帶，各地天氣持續不穩定有雨，且低壓帶的南側有西南季風挾帶豐沛水氣，低壓帶中也可能會有新的熱帶擾動發展，預報變數相當多，整體低壓帶或熱帶擾動的發展走向都會左右台灣的天氣。