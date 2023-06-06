好市多上月底壓線送交冷凍A肝莓果調查報告書，食藥署今日表示，由於資料接近900頁太豐富，必須給審查委員充分閱覽時間，目前訂於6月20日召開「食品衛生安全與營養諮議會」，待結果出爐後決定好市多莓果能否解禁。

在爆發冷凍A肝莓果爭議後，食藥署曾要求好市多於5月10日提交檢討報告，不過當時卻被官方批評「內容不夠充實」，下令好市多必須在5月31日前二度補件，否則將來不得申請冷凍莓果之查驗申報。

食藥署副署長林金富指出，經這幾天的初步審閱發現，好市多提交的報告書接近900頁，由於資料豐富因此無法立即召開專家會議，不過預計將相關資料提到20日召開的「食品衛生安全與營養諮議會」，由專家討論好市多冷凍莓果未來能否持續申報。

林金富說，當天會議結束後預計會整理出專家意見，不過會議成員都是外部專家，是否開完會就能有正式結論，仍有待進一步確認。

此外，食藥署今也公布14項新增的邊境查驗不合格名單，其中包含日本的鮮葡萄、瓜地馬拉的冷凍黑莓以及馬來西亞的咖啡香精糖漿等，大多是因為農藥殘留或防腐劑、重金屬等項目不合格。

本次違規數量最多的是來自中國大陸的冷凍黑旗魚，因檢出重金屬鎘0.07mg／kg，超出我國規定的0.05mg／kg，總計2萬5000公斤需辦理退運或銷毀；來自地中海的冷凍紅蝦則是檢出重金屬甲基汞0.7mg／kg，超出我國標準0.5mg／kg，被判定不合格。