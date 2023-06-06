民進黨台中市前議員賴佳微指控國民黨台中市議員羅廷瑋性騷敗訴後，被國民黨質疑其公然對羅廷瑋發出死亡威脅。羅廷瑋今與台北市立委參選人羅智強、台北市議員柳采葳與文傳會副主委林家興等人要求民進黨主席賴清德對於同黨同志發出死亡威脅出面說清楚。

羅廷瑋控訴，賴佳微公開在網路上對他提出死亡恐嚇，她公開表示有殺了他的衝動，不打算繼續當好人，只想殺了羅廷瑋。有人勸她不要這麼衝動，對方還說「對於一個當了四屆民代的人，要殺了羅廷瑋本就易如反掌」。

羅廷瑋問賴清德，民進黨現在不僅面臨詐騙、性騷，現在更多出暴力死亡恐嚇，這難道是民進黨默許的？這難道就是民進黨的DNA？羅廷瑋感嘆，他跟他太太有三個孩子，父親年邁，收到死亡恐嚇後雖有報警，但對家庭仍非常沉重，擔心害怕，正在找尋租屋處搬家，對候選人來說非常無奈，民進黨主席應該站出來說話，譴責黨員怎可有死亡攻擊言論。

柳采葳表示，民進黨從上到下都已全面腐敗，抹黑別人不會顯得自己更乾淨，迄今不見民進黨黨中央高層有明確態度，沒態度就是默許、助長暴力與性騷不斷發生，這樣的執政黨如何帶領台灣人民？反對造謠、反對性騷、反對暴力的普世價值，曾幾何時竟需大張旗鼓向民進黨喊話！執政黨居然在網路上公然講殺人，還是當過民進黨四屆議員的人，這代表她個人囂張跋扈，不把暴力語言當作一回事。

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