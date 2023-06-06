女警騎著警用摩托車上國道畫面被民眾拍下，直呼：「可以這樣嗎！」，經查證，這是林園分局交通分隊員警發現自小客因闖紅燈、轉彎未打方向燈等行為，但該車卻從88快速道路往國道規避警方攔查，警方說將逕行舉發，而員警執行公務時，可不受標誌、標線號限制，有鳴笛開啟警示燈進行攔查合乎規定；國道警則說，林園分局主動檢附相關資料佐證，符合阻卻違規要件，於是暫不予舉發。

有民眾拍下昨日上午有女警騎著警用機車上國道，拍攝者直呼：「可以這樣嗎」、「這國道耶！」，最後拍下她打方向燈，緩緩切到外車道。

經查為林園分局交通分隊員警於5日上午10時許執行取締交通違規勤務，行經大寮區鳳林二路與市道188線時，發現一輛自小客因闖紅燈、轉彎未打方向燈，行車搖晃等行為，員警因而上前攔查，但該車卻不停，由88快速道路往國道規避警方攔查，該車輛將依不服稽查取締、闖紅燈、未打方向燈逕行舉發，最高可罰新臺幣3萬9000元，另將主動通知車主到案說明。

而有關警用機車騎上國道情形，依據道《路交通安全規則》和《高速公路及快速公路交通管制規則》，員警因執行公務時，可不受標誌、標線號之限制，員警有鳴笛開啟警示燈進行攔查合乎法律規定。

國道警表示，因目前仍無民眾檢舉本案，尚無製單法源依據，與高雄市警察局聯繫後，該分局主動檢附相關資料佐證，本案確符合阻卻違規要件，爰暫不予舉發。