宏碁（2353）今（6）日於龍潭舉行股東會，董事長暨執行長陳俊聖致辭時指出，去年是「較特別」也極具挑戰的一年，面對小股東提問，宏碁未來公司定位會不會變成百貨？陳俊聖表示，宏碁從電腦到電腦科技、再到人工智慧（AI）都有跨足，將從單一電腦品牌變成電腦科技的品牌，再轉向生活風格的品牌。

此回股東會，新上任的總經理簡慧祥也偕同出席，另代表大股東施振榮家族的董事施宣輝，與營運長高樹國、轉任顧問的黃資婷、永續長劉靜靜等，亦皆現身股東會場。

對於整個市況疲軟的電腦產業，陳俊聖預期，未來幾個月市場需求仍會下降，但在市場持續動盪之際，宏碁會保持對ESG的承諾，繼續在市場前行，證明公司的韌性。

陳俊聖表示，電腦已是很成熟的產業，供過於求的情況是常態，產品毛利也不會太好，不過先前因疫情期間、電腦市場供不應求，帶動毛利因此走升，但去年面臨疫情後需求下滑，加上通膨、升息的發酵造成消費信心指數下跌，整體市場需求也下降，加上整個產業的庫存狀況不OK，供過於求的狀況再現，也使得宏碁的毛利略走滑，「不過比起同業，宏碁受到的影響其實較低。」

宏碁持續嘗試找突破口，目前集團內已有20多個新事業，並透過上市櫃做為一個「checkpoint」，現在含括宏碁本身，已有十家IPO公司。陳俊聖指出，集團旗下諸多正在孵化中新事業找到的每一個突破口，雖不是全部都有把握，「不是每件都會成」，比如宏碁過去也曾停掉手機事業，「 但現在的成功比例蠻高的」，後續也會透過業務能否放大規模、能不能推進上市櫃來做檢驗。

他並強調，宏碁已從電腦跨向電腦科技、AI領域，宏碁過去是單一做電腦的品牌，並轉向電腦科技品牌，接下來持續朝生活風格品牌邁進，「這是未來三年或更長的公司成長策略。」