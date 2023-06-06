百萬YouTuber蔡阿嘎，日前發布「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片，慘遭網友怒斥：「丟台灣人的臉」，讓他緊急刪除影片並二度道歉，強調：「完全是我的疏失及錯誤」，不過風波並未平息，有網友發現蔡阿嘎引起日媒關注，甚至躍上日本晨間新聞。

網友在Dcard以「蔡阿嘎上日本新聞了」標題發文，並曬出日本晨間新聞截圖，指出台灣YouTuber拍攝影片，嫌日本5家連鎖店餐點難吃，雖然畫面打上馬賽克，不讓當事者曝光，但根據以上線索，可知所指對象是蔡阿嘎，長達2分多鐘的報導，包含爭議片段以及蔡阿嘎道歉的畫面，此外，天空標更是註明「炎上」、「台灣YouTuber謝罪」等字眼，可見此事在當地引發關注，並未因為蔡阿嘎道歉而落幕。

蔡阿嘎爭議影片引起日媒關注。(圖／Dcard)

蔡阿嘎道歉影片。(影片／蔡阿嘎Youtube)

對此，網友紛紛留言：「知道台灣第一棒的YT水準了」、「結果道歉影片也沒找那三個女的來，那個嘴臉還不用道歉喔」、「日本媒體對這件事的評論：故意找碴製造話題」、「真的丟臉死了」、「沒水準就算了，連粉絲都在護航」、「這下子真的紅到國外去了」。

蔡阿嘎稍早再次發出聲明，對於讓這5間餐廳造成不小傷害，他除了道歉以外，更強調「完全是自己的疏失及錯誤」，導致民眾不舒服的觀感，也了解身為一名公眾人物，必須擔負更多的社會責任，允諾未來會更注意相關拍攝事項。