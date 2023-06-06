澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲總理艾班尼斯重申，希望中國解除所有貿易壁壘，並稱「肯定會在某個時候訪問中國」。

艾班尼斯5日在接受ABC電視時事旗艦節目《7.30》採訪時，再次談到何時訪問中國的問題。他說，「我已經說過，我肯定會在某個時候去中國訪問。這將是一件積極的事情」，但目前仍在確定一個雙方都認為合適的日期。

艾班尼斯重申會繼續保持與中國接觸，並希望所有的貿易障礙都被解除。他說，在過去的幾天，中國取消了對澳洲核果的進口限制。據悉，中國已經批准了澳洲柑橘、核果、芒果和櫻桃的進口。

艾班尼斯在日本廣島出席七大工業國集團（G7）峰會期間，首次確認他已收到訪華的正式邀請，不過他表示，由於兩國關係中持續存在的障礙，他尚未正式接受這一邀請，他同時表示，重要的是「取消澳中貿易的所有障礙」。

此後，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）更明確地表示，除非在解決澳中兩國的貿易和領事爭端方面取得「持續進展」，否則艾班尼斯不會前往中國。

上個月，澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）訪華未取得任何重大進展。他曾表示，希望中國在今年年底前取消澳洲對華出口的所有主要限制。

據悉，中國外交部長秦剛將於7月訪問澳洲。