湖人今年在西區季後賽作戰時，前獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）也在場邊觀戰、不過現在傳出湖人沒有興趣簽下厄文，反倒是厄文招攬詹姆斯（LeBron James）一起加入獨行俠，與東契奇（Luka Doncic）合組「3巨頭」。然而這個想法被美媒《The Athletic》指出「不切實際」「可能性很低」，因為他們還得考慮到獨行俠的薪資空間。

籃球記者Marc Stein也分析，厄文的合約已經到期，他不願意降薪前往湖人，他上季年薪將近4000萬美元。詹姆斯更不可能降薪，因為他的合約還未結束，新球季逼近5000萬美元，獨行俠沒有足夠的薪資空間再去向湖人交易詹姆斯。「如果詹姆斯要求湖人買斷他，然後降價加盟獨行俠，這種可能性有多高？」

美媒CBS體育作家Jasmyn Wimbish認為即使厄文想和詹姆斯再度聯手，要在獨行俠達成的難度非常高。湖人手上有交易籌碼，但是獨行俠沒有（向籃網買厄文的時候用光了）。厄文真的那麼想和詹姆斯重聚，他大可以選擇降價去湖人，或是讓獨行俠「先簽後換」轉去湖人，這是比較實際的方案。

《The Athletic》報導就算獨行俠願意先簽後換，除非湖人願意交出里夫斯（Austin Reaves）或是安東尼戴維斯（Anthony Davis），否則他們沒興趣把厄文送去湖人，還不如直接簽回厄文留用。