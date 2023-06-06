民眾黨主席柯文哲訪日行程進入第3天，6日一早赴眾議院拜會立憲民主黨參議員、日台議員懇談會（日台懇）會長蓮舫等人，由於蓮舫有台裔身份，柯文哲指蓮舫是「台灣女兒」，蓮舫認為柯文哲是非常棒的人，相信柯是好的領導人。

柯文哲6日上午前往眾議院，拜會立憲民主黨參議員蓮舫，參議員熊谷裕人，眾議員笠浩史、櫻井周、源馬謙太郎、青山大人等人，雙方簡短致詞後展開閉門會談，在一同接受媒體聯訪。

柯文哲致詞時表示，非常榮幸來日本訪問，最重要的是感謝日本政府在疫情最嚴重的時刻，捐給台灣政府超過400萬劑疫苗，在此代表人民表達感謝之意。

柯文哲強調，前總統李登輝說過，台灣面對國際關係時，最簡單方法就是把日本當參考的做調整融合，就大概不會差太多，那還特別交代說，台灣跟日本合作對整個東亞和平是非常重要的，這次來日本希望更認識日本以外，也希望日本更認識台灣，希望透過雙方交流，如同李登輝說的，台灣跟日本合作對東亞和平非常重要，所以在這地方表達台日要繼續合作。

蓮舫致詞表示，今天因為有國會要開會的關係，所以來的人比較少一點，但來到現場的議員都是非常喜歡台灣的，特別是之前發生新冠肺炎的疫情狀況，甚至後來烏俄戰爭，非常深刻感覺到台日關係是非常重要的，他非常期待未來政黨之間交流，以及議員之間交流可以越來越多。

雙方閉門會議後受訪，對於談話內容，柯文哲表示，什麼都可以聊，主要是講台灣跟日本的合作非常重要，因為對東亞的和平，特別是李總統也交代過他一些事情，蓮舫跟李很熟，有交換一下李當時一些建議。

蓮舫指出，柯有提到非常多關於李登輝前總統許多話，他聽了之後感受非常深刻，接下來當然台灣即將進行總統大選，美國也即將開始接下來要做總統大選，可以預想就是中國對日本的施壓會越來越大的，但是就日方的角度來說，希望可以堅持民主主義，會持續觀察台灣的選情。

對於柯文哲的評價？蓮舫表示，非常棒的一個人，相信他會是一個好的領導人，另一方面，她想強調的，台灣有國民黨、民進黨、民眾黨這樣子這麼多的政黨選擇，她覺得非常羨慕。

此外，立憲民主黨2名眾議員去年對岸田文雄表示不支持台灣獨立？個人立場還是黨的立場？蓮舫表示，這兩位議員在一個委員會有這些發言，這件事情他知道，基本上這是這兩位議員他們個人的看法，這並不代表立憲民主黨的立場。

至於雙方是否談到兩岸政策，蓮舫說，時間非常有限，所關於兩岸問題並沒有太多的討論，但是剛才柯文哲在對話當中，有提到台美日之間關係是非常重要的，關於這個部分她是非常同意的。

柯文哲則說，因為時間很短，今天只是個拜會，蓮舫有特別告訴她，蓮舫的祖父是台大醫科第一屆，這個就老前輩，所以她算是「台灣女兒」，其實她國語聽得懂，也會講，只是假裝不會而已。