42歲張姓大貨車駕駛靠著車大優勢，去年6月在桃園八德、國道1號2度駕大貨車惡意撞擊小客車。警方後來逮到張男，他還對員警辱罵三字經。桃園地檢署痛批他犯後飾詞否認，所生危害甚鉅，依公共危險請求法院從重量刑、查扣車輛。

檢方調查，42歲張姓男子去年6月14日駕駛大貨車在桃園八德時，故意駕車撞擊許男駕駛的小客車，並下車對許咆哮，又回到車上持續倒車推擠許男車輛長達數分鐘，導致許男頭部外傷、胸部挫傷。

張男犯案後還不知悔改，他6月22日行經國道1號中壢路段時，任意變換車道，並惡意對陳姓男子車輛逼車，陳男要變換車道逃離現場時，張男還故意撞其右後、左後車尾。

張因案被通緝，12月31日在桃園被桃園警分局員警圍捕，他還對員警辱罵三字經。檢方認為，他藉由駕駛營業大貨車體積優勢，罔顧其他用路人生命安危，在道路上危險駕駛，並對許、陳蓄意逼車、衝撞，行為所生危害甚鉅，且到案後不斷飾詞否認，也未向許、陳道歉、賠償或者和解，請求從重量刑。

另檢方也發現，張男大貨車是自有，並靠行登記，因與車行發生糾紛，車牌被查扣後，還懸掛偽造車牌上路，目前另案偵辦中，也請求法院沒收其營業大貨車。