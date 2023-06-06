新竹縣警局響應警政署慶祝112年警察節推動的「警察節捐血」活動，5日與警察廣播電台新竹分台協調新竹捐血中心調派捐血車，在縣警局大門前舉辦捐血活動，展現警察人員關懷民眾及熱心公益情操，共捐出95袋23750CC的熱血，期望拋磚引玉，讓更多民眾響應捐血活動，紓解血荒。

副局長許豐統帶頭捐血，參與響應的員警有許多是固定捐血，更有員警在勤務結束退勤後隨即前往加入捐血行列，讓鄉親與路過民眾紛紛豎起大拇指讚揚警察捐血救人的義舉，也是熱心公益的最佳彰顯。

縣警局長林信雄表示「捐血一袋，救人一命」正是捐血人默默的善行義舉，與警察所應扮演的角色相契合，警察作為人民保姆，除了維護治安及交通外，更把愛心化為具體捐血行動，表達警察人員熱心公益情操，體認「捐血有愛，救人最樂」的意義，主動關懷社會大眾，傳送愛心給需要幫助的人，展現警察人員親民、愛民的一面，鐵漢柔情形象深植人心。