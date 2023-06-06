台積電今天召開股東常會，許多股東關心電力供應及綠電使用情況。劉德音說，台積電使用綠電非常少，主要是因為台灣綠電發展不夠快。

劉德音表示，俄烏戰爭之後，全世界綠電發展更快速，若要廠商繼續在台灣投資，政府要有新方法，台灣要跟美國及歐洲等競爭。

他說，台積電要在排碳方面達到世界標竿還有待努力，台積電海外廠都使用綠電，但在台灣沒有辦法，台積電會與政府配合，在排碳淨零跟綠電方面努力。

魏哲家表示，台積電2025年用電會增加，不會自建發電廠，會一直支持綠電發展，會增加綠電用量，至於是否會缺電，「應該不會」。

劉德音補充說，台積電不會直接做綠電，因為專業力不足，會鼓勵業者發展，在投資時台積電就會買下綠電，即使電價更高。

劉德音表示，台積電2030年沒辦法達到碳中和目標，期望能在2030年至2050年期間盡快達到碳中和。他並認為，綠電發展慢會影響台灣的競爭力，台積電會努力幫助政府加速推動綠電發展。