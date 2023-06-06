另一方面，中國人民銀行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，6日開展了人民幣（下同）20億元7天期逆回購操作，利率繼續持穩在2％。這是逆回購連續4日維持該規模。據此計算，公開市場單日淨回籠350億元。

據路透統計，本周逆回購到期總額790億元，其中6月5日至7日每日到期分別為250億元、370億元和130億元，8日和9日各20億元。