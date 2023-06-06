TPK-KY宸鴻（3673）舉行股東常會，會後董事長江朝瑞接受採訪時表示，今年最大的重點是激光雷達，和光達廠商Luminar合作，規劃一條生產線，預期2024年試產，2025年會有比較大的金額貢獻。3D列印持續開拓新客戶，目前一年營收規模約3,000萬美元。

至於觸控業務方面，總經理謝立群表示，整體消費市場還是比較低迷，筆電看到觸底回穩的跡象，下半年不宜太樂觀，全年仍希望維持獲利表現。

江朝瑞表示，今年觸控以外業務貢獻還小，估計營收比重在5％以內，明年會成長到10％以上。特別是激光雷達，已經和Luminar合作一年多，公司會在廈門廠區建置一條生產線，年產能約60萬片。每一個模組設計、機構、軟體都不一樣，宸鴻不是只生產一個零件，而是做到模組出貨。激光雷達不受天候、光線影響，也是一種AI應用。全球每年8,000萬輛車，激光雷達滲透率會逐年提升，未來10年成長性看好。預計明年第二季開始小量產，後年會有比較大的數量。

3D列印發展10年，沒有很大數量的生產，還是利基型產品，因為生產特性不同，成立了一家子公司宸大專注在3D列印業務。目前應用廣泛，包括鞋子中底、拖鞋、整雙鞋子，還有安全頭盔，護具、假牙都可以用3D列印，一年營收貢獻約3,000多萬美元。