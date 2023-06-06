新浪財經6日報導，對此，知名蘋果分析師郭明錤發表關於Vision Pro的投資觀點指出，本次Apple展示了空間運算的願景與AR/MR裝置的設計創新，但沒有展示出日常生活使用Vision Pro的必要性。相較之下，目前ChatGPT/AIGC能在可見未來改變人類生活方面更具說服力。

郭明錤並表示，蘋果AR/MR頭戴裝置高於市場預期的售價，以及發售日需要等待半年以上，不利短期內市場投資情緒。同時，需要密切觀察的是預購需求與發售前Apple能否提供更吸引人的應用/內容/生態。

報導稱，蘋果公司本次發表全新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro，結合3D使用者介面打造無邊際畫布，透過眼睛、雙手與聲音等輸入方式控制，預計2024年上半年開賣，售價為3,499美元。

蘋果股價5日一度上漲2.2％，創下盤中歷史新高，但新品發表後股價走勢轉弱，收跌0.76％。同時，蘋果亞洲供應商股票6日走低。日本市場上，夏普一度下跌2.7％，日本航空電子跌2.7％，Taiyo Yuden跌2.3％，Ibiden跌2.3％，索尼跌1.8％。