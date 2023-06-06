新浪財經報導，大陸A股6日開跌，滬指開盤報3,228.41點，跌0.12％。深成指開盤報10,928.51點，跌0.16％。創業板指開盤報2,196.98點，跌0.23％。

其中，A股蘋果概念盤初大跌。長盈精密大跌逾16％，華興源創跌逾15％，立訊精密、歌爾股份雙雙放量殺跌近7％，安潔科技、東山精密、鵬鼎控股全線走弱。MR混合現實概念股開盤後擴大跌勢，兆威機電跌停，智立方、傑普特、捷邦科技、榮旗科技大跌超10％。

消息面上，蘋果發表首款MR頭顯產品Apple Vision Pro，知名蘋果分析師郭明錤表示，預計蘋果AR/MR頭戴裝置的大量出貨時間為2023年底或2024年初（先前的預期是2023年第三季），且預計2023年的出貨量可能將低於市場預期。

另外，A股晶片股6日開盤下挫，傑普特跌超10％，芯源微、中微公司、振芯科技、晶豐明源、唯捷創芯等紛紛走低。

A股算力、液冷概念股開盤大漲，高瀾股份漲近13％，鴻博股份、銘普光磁、東方國信、英維克、英特科技、申菱環境漲超7％，強瑞技術、中石科技、依米康等集體開高。消息面上，中國移動等大陸三大電信營運商聯合發表液冷技術白皮書；此外，中國一體化算力算網調度平台正式發佈。

A股房地產股6日開盤走高，鐵嶺新城漲停，金科股份逼近漲停，中國武夷、中南建設、沙河股份、中交地產等跟漲。

另一方面，香港恒指6日開高0.05％，報19,117.11點；恒生科技指數漲0.18％。京東漲超2％，網易、蔚來、理想汽車漲超1％，B站、百度跌1％。