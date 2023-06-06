桃市府跨局處組成「未來城市空間發展會報」，實踐有序發展、整合資源、預算分配及爭取補助4大目標，打造更宜居的桃園。(蔡依珍攝)

桃市府跨局處組成「未來城市空間發展會報」，實踐有序發展、整合資源、預算分配及爭取補助4大目標，打造更宜居的桃園。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政選前高喊要把桃園打造成亞洲智慧新都，首次總質詢也提到桃園需要宏觀都市計畫，為此市府跨局處組成「未來城市空間發展會報」，以2050年為願景規畫出短中長期計畫，將透過鐵路地下化廊道與大眾捷運場站周邊土地讓桃園、中壢舊城再發展，持續盤點整合資源、爭取補助，打造更宜居的桃園。

桃園市政府5日召開第一次未來城市空間發展會報會議，由都市發展局擔任會報幕僚單位，採跨局處協調方式，分成空間革新組、城市美學組及人本環境組，以2050年為未來桃園發展願景，進一步規畫出桃園未來4年、8年、12年必須完成的各項短中長程工作，針對多數公有土地空置議題已初步獲結論將接續執行，大型公設布局、人行空間等重要議題也將陸續納入討論。

都發局表示，桃園市既有城市架構沿著鐵路沿線與台1線兩側零散發展，目前已逐步形成桃園、中壢與航空城三大發展核心，未來配合軌道建設的推動，可以預見鐵路地下化廊道與大眾捷運場站周邊土地將成為轉型契機，重新縫合與再結構都市空間整體布局，並促使桃園、中壢舊城區有再發展的機會。

都發局指出，3分組5月下旬至今召開4次會議，密集討論執行策略及行動方案，空間革新組將持續盤點地方關注議題並提出建議、整合各局處目前發展願景凝聚共識、擬定短中長期目標與計畫、爭取中央預算支應；人本環境組及城市美學組將針對行動方案明確分工並整合資源、訂定示範點完成期限，並進一步定義與深化各方案。

都發局表示，未來城市空間發展會報成立4大目標包括有序發展、整合資源、預算分配及爭取補助，透過會報的市府空間議題平台，突破過去各局處各司其職的本位主義，未來各機關合作能更有效率地解決空間問題，共同爭取預算，逐步為市民打造更宜居的桃園。