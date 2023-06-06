前台南市政府副發言人易俊宏、前市府無給職市政顧問洪智坤及市府新聞處約用人員羅紹齊等3人，接連2天相繼被爆出曾經涉及性騷擾事件，市長黃偉哲今天不諱言說，他也在自問為什麼會這樣？但他也強調，市府都有依法處理。

黃偉哲表示，易俊宏任職市府期間為2019年8月至2022年5月，迄今市府雖僅接獲1件申訴案件，仍依《性騷擾防治法》等相關規定啟動調查機制，並成立申訴處理調查小組調查，但因涉及個人隱私，調查結果都以書面通知雙方。

黃偉哲還說，去年6月易俊宏被踢爆涉及性騒擾案件後，因有部分是在市府任職時發生，就要求對方離職，但調查並沒有停下來，經台南市性平會調查後，目前已有結論，即將進行懲處，但依性騷法無法公開對外說明結果。

另名被控性騒慣犯的羅紹齊，則是通過「市府約聘（僱、用）臨時人員公開招考」進入市府服務。黃偉哲認為，這是局處招考，並沒有與市長接觸，也沒有經過他的面試，加上局處說明羅紹齊在服務期間，也沒有收到申訴他的不法事件，一旦涉及違法被提告並判決有罪，他就必須離職。

至於去年12月24日已離職的前市府無給職市政顧問洪智坤，黃偉哲強調，他所涉及的性騷擾事件發生在2010年，並非在台南市政府期間；但因人與人之間的相處應該謹守分際，對於任何不當的行爲，市府都予以譴責，也感謝受害者發聲；如有違法情事，市府有相關申訴及處理機制，一定會依《性騷擾防治法》辦理。

黃偉哲還認為，在當前的社會氛圍下，涉及性騷擾被判「社會性死亡」很可能會發生，就算法院還沒有判決，但未來的人生、求職，都會面臨實質的困難，這是法律無法規範的，而是民眾觀感的表現。

至於未來市府可以提供的協助，可以分為兩部分，對被害人會給予關懷，希望他們走出心裡的陰霾，繼續面對人生；至於加害人在接受法律及輿論的制裁之後，未來該怎麼做？現在社會還沒有定論，有可能還得繼續面對社會的譴責，以及不一樣的眼光。

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