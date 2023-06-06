《英雄聯盟》韓國冠軍聯賽（LCK）夏季賽即將於週三（6/7）開打。新賽季LCK採取與春季賽相同的安排，例行賽為雙循環的BO3制（3局2勝），聯賽內的每支隊伍會與另外9支隊伍各別交手兩次。開幕日有2場比賽，分別由KT羅斯特（KT Rolster）對上HLE戰隊（Hanwha Life）、DK戰隊（Dplus Kia）對上LSB戰隊（Liiv SANDBOX），虎牙直播、Twitch、Youtube…等平台上都有直播，強強對決，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

6/7（三）16:00，HLE戰隊 ＠ KT羅斯特，推薦：不讓分「KT羅斯特」勝

陣容方面，兩隊的先發名單未變，HLE先發5人：上路Kingen、打野Clid、中路ZEKA、下路Viper以及輔助Life；KT先發5人：上路Kiin、打野Cuzz、中路Bdd、下路Aming以及輔助Lehends。既然陣容都沒變，那麼兩隊在春季賽的歷史紀錄就有其參考價值。首先，今年春季賽兩隊交手過3次，例行賽2次、季後賽1次，3次都是KT拿下勝利，比數分別是2：0、2：1、3：1（例行賽打BO3、季後賽打BO5）。再者，從春季賽的整體表現來看，HLE例行賽的成績，平均每局10個擊殺數及10.5個死亡數，戰損比（Kill to Death ratio）0.95（排名第6）；相較於HLE，KT平均每局11.6個擊殺數及7.7個死亡數，戰損比1.50（排名第3）表現更理想。最後，目前的遊戲版本側重下路，從兩隊下路選手的春季賽數據（例行賽）來看，Aming平均每局3.8／1.2／3.9（擊殺數／死亡數／助攻數，以下同）KDA值6.4，優於Viper平均每局2.9／1.5／3.9（KDA值4.5）的表現。綜合來看，本場比賽KT的贏面較高，推薦可買不讓分KT勝。

6/7（三）18:30，LSB戰隊 ＠ DK戰隊，推薦：不讓分「DK戰隊」勝

陣容方面，LSB的先發5人名單中，下路Envyy轉至LPL（中國）的LGD戰隊，由Teddy（前KDF選手）頂替Envyy的位置，其他4名選手仍是：上路Burdol、打野Willer、中路Clozer以及輔助Kael；DK方面，先發5人名單未變：上路Canna、打野Canyon、中路ShowMaker、下路Deft、輔助Kellin。首先，今年春季賽兩隊在例行賽交手過2次，互有勝負，第1次（1/20）DK以直落2拿下勝利、第2次（2/19）LSB同樣以直落2完成復仇。再者，從春季賽的整體表現來看，LSB例行賽的成績，平均每局10.5個擊殺數及11.0個死亡數，戰損比0.95（排名第4）；DK平均每局12.2個擊殺數及7.6個死亡數，戰損比1.60（排名第1），在數據面上DK大幅度領先對手LSB。最後，從兩隊下路選手的狀態來看，缺席春季賽的Teddy已有近半年沒打比賽，能否完美補足Envyy留下的戰力空缺尚有疑慮，再加上首戰的對手又是DK的冠軍下路Deft，春季賽（例行賽）Deft平均每均4.2／1.4／4.5（KDA值6.2）的成績僅次於Aming，實力堅強可不好應付。本場比賽，綜合來看，DK下路戰力優於LSB且贏面較高，推薦可買不讓分DK勝。