江朝瑞表示，TPK宸鴻積極尋找觸控以外的轉型機會，從3D列印、能源、膽固醇液晶到Lidar，追求毛利率未來都能達到10％以上。其中，在與Luminar合作上，是電動車當中很重要的模組，是電動車的眼睛，對安全駕駛有很大幫助，目前全球只有3、4家在開發製造，Luminar有30、40個客戶，每一個模組設計、機構、軟體都不一樣，再跟汽車結合起來。今年簽訂合作備忘率，明年第2季開始小量生產，後年會有比較大的數量，營收貢獻也比較明顯。

全球每年8000萬輛汽車，TPK宸鴻一條自動化生產線一個月5萬件、一年60萬件，已經設立第一條生產線，一條產線一年就可供應全球汽車1％，未來看客戶需求，適時增加生產線，現在一條生產線投資金額約額1000～2000萬美元，設立一條生產線只需要9個月，以後複製會更快，甚至縮短到半年，生產規模擴充對宸鴻不是問題。Luminar希望全球市占率目標是30％。

其次是3D列印，和3dCarbon合作，目前主要生產鞋子的中底。江朝瑞表示3D列印發展10年，但沒有很大數量的生產，主要是應用，宸鴻成立子公司宸大，從事3D列印開發及生產，除了鞋子的中底、拖鞋，還包括整雙鞋子、安全頭盔、護具、假牙都可以使用3D列印生產，2022年3D列印貢獻約3000萬美金的營收，今年差異不大，未來還要看應用的發展及量產，宸鴻會朝利基型產品開發。

能源部分，在儲能和和泓德能源合作，代工做儲能櫃、充電樁，新能源方面以電動機車為主，投資紐西蘭新創公司以及設計和業務，主要生產電動機車給物流士、農場、越野車、沙灘車等使用，不做消費性產品也是做利基型產品，目前在廈門生產組裝，已經投入第二年。

電子紙已經與元太合作很久，目前也有跟虹彩膽固醇液晶合作，產品應用從電子標籤、商用顯示器、看板到開發彩色電子書閱讀器。

整體而言，江朝瑞指出，宸鴻持續轉型，今年觸控以外業務貢獻還小，估計約5％，明年會成長到10％以上，2025年在車用產品光達感應器的量產下，非觸控占比能進一步提升。