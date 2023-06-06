Vision Pro頭顯預計明年初率先在美國上市，之後將在其他市場開賣。

除此之外，蘋果亦推出一系列軟硬體更新，包括採用M2晶片的15吋MacBook Air、採用M2 Max和M2 Ultra晶片的Mac Studio、配備M2 Max和M2 Ultra晶片的Mac Pro、iPhone手機最新作業系統iOS 17、iPad平板最新作業系統iPadOS 17、Mac最新作業系統macOS Sonoma、Apple TV的FaceTime視訊通話功能、Apple Watch智慧錶最新作業系統watchOS 10，以及Vision Pro頭顯作業系統visionOS。

蘋果展示了這款頭戴裝置五花八門的功能與應用，以及為該產品規畫的重要內容，如迪士尼的遊戲和互動影片等。執行長庫克表示，Vision Pro是一種新電腦，讓真實與數位世界無縫接合來達成「擴增實境」，這是第一部你透過它來看、而非看著它的蘋果裝置。

雖然蘋果將Vision Pro定位為「具革命性的空間電腦」（revolutionary spatial computer）理想很豐滿，但投資人擔心現實可能很骨感，周一蘋果股價下跌0.76%，收在179.58美元。在召開WWDC大會前，蘋果股價一度上漲2.2%、創下歷史新高184.95美元，為17個月來首見。

蘋果的行銷能力確實無可匹敵，成功說服了消費者一次比一次砸下更多錢購買iPhone手機，但Vision Pro可能成為該消費電子巨頭最大的挑戰之一。相較於Meta等競爭產品要價只需幾百美元，蘋果開價3,499美元使Vision Pro價格定位更像是高階筆電，而非只是一件周邊小物。

蘋果發布的Vision Pro將與Meta的產品一較高下。根據Counterpoint Research調查，目前臉書母公司Meta Platforms Inc在VR頭顯的市占率高達81%。

蘋果預估Vision Pro開賣首年銷量可望達到約90萬套，讓蘋果在該市場占有領先優勢，儘管這個數字只是蘋果其他產品銷量的零頭。

迪士尼周一股價小漲0.25%，收在91美元。其執行長Bob Iger亦加入Vision Pro的展示，並表示在Vision Pro推出當日就能在該裝置上使用Disney+串流媒體服務，「我們相信蘋果Vision Pro是一個革命性的平台，可以讓我們的願景成真」。

網飛（Netflix）等其他內容供應商及Zoom Video Communications等軟體公司也將為Vision Pro推出應用程式。

蘋果亦宣布遊戲軟體公司Unity Software Inc.也是合作夥伴，帶動Unity周一股價飆漲逾17%，收在36.32美元，盤中更一度觸發熔斷機制。

此外，據彭博社報導，蘋果已經在開發一款較平價和一款更高檔的AR頭顯。