百萬YouTuber蔡阿嘎，日前「日本5家超難吃的連鎖地雷店」的影片遭炎上，讓他緊急下架並公開道歉，對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫也表示，阿嘎恐涉及到「妨礙營業」的問題，可能因此需要承擔民事責任，而稍早蔡阿嘎也發出日文聲明道歉。

矢板明夫5日在臉書發文提及，蔡阿嘎遭炎上一事已公開道歉，就沒有再評價的必要，他透露，自己對5家餐館都有著深厚的喜愛和感情，這些餐館的價格都十分親民，回想到剛出社會時常需要加班到深夜，為不打擾家人都會選擇這些連鎖店吃飯。

他也指出，在日本人的日常生活中，最常去的可能就是蔡阿嘎所點名的這五家餐館，任何一家在全日本都有數以百計的分店，如果他們的食物不被消費者接受，又怎能開這麼多分店，「台灣人去日本，多數的時候是以觀光為目的。追求的是『非日常的生活體驗』，自然願意多花一些錢，吃一些精緻的食物。所以，觀光客喜歡的餐廳，和日本人日常去的餐廳，是沒有可比性的」。

然而，矢板明夫表示，一個具有相當程度影響力的網紅，公開指名某餐廳食物不好吃，可能會導致該餐廳的客源減少，甚至股價下跌，這恐涉及到「妨礙營業」的問題，也許會需承擔民事責任，因此對於這樣的行為，還是要謹慎行事；此外，這件事已被日媒報導，蔡阿嘎稍早也將中文聲明翻成日文再度發文。