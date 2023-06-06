新北市農業局今辦理「金瓜饗宴－農健康」記者會，宣傳6月16日至18日淡水金色水岸的大南瓜比賽，市府與在地餐飲業者合作，推出限定南瓜特色料理，還推出聯合抽獎活動。（蔡雯如攝）

新北市農業局今辦理「金瓜饗宴－農健康」記者會，宣傳6月16日至18日淡水金色水岸的大南瓜比賽，市府與在地餐飲業者合作，推出限定南瓜特色料理，還推出聯合抽獎活動。（蔡雯如攝）

每年5至6月是淡水栗子南瓜產季，新北市農業局今辦理「金瓜饗宴－農健康」記者會，宣傳6月16日至18日淡水金色水岸的大南瓜比賽，市府與在地餐飲業者合作，推出限定南瓜特色料理，還推出聯合抽獎活動，民眾只要點購南瓜料理就可抽南瓜加工商品及美食餐券。新北市副市長劉和然說，今年栗子南瓜最高甜度到18度，盼民眾吃在地、吃當季，支持地方農友。

淡水農會指出，淡水藉由大屯山系優質土壤及水源，加上農會和農業局輔導農友改善種植方法，讓淡水栗子南瓜年產量達到20萬公斤，平均甜度達12度以上，最高甚至可達18度。

另外，為了推廣在地南瓜，福容飯店、將捷金鬱金香酒店、中山五十六、湘川烤魚、之間茶食器、真食手作、小川鍋物、阿三哥農莊、石牆仔內、富群休閒農園及三空泉農園等11家在地餐飲業者也推出金瓜燴牛肉、南瓜鐵蛋披薩等特色商品，民眾6月底前至合作業者點購南瓜料理或大南瓜展示期間於現場攤位，單筆消費滿300元就可獲得抽獎券，限量2000張送完為止，獎品超過50份，最高價值超過800元。

劉和然今也化身料理長與新北青農聯誼會長盧苡甄一起製作南瓜飯糰，南瓜飯糰將在大南瓜展示期間在淡水金色水岸進行販售，販售所得將全數捐給台灣婦女展業協會淡水關懷站。劉和然說，淡水區農會近年開發出許多南瓜產品，包含米粉、餅乾、濃湯等，新北市長侯友宜是鄉下長大，每次看到蔬果、稻米、小朋友都會失控，因為回憶起童年回憶，侯也希望藉由農產，讓中華民國被世界看見。

淡水區農會理事長呂鈞鴻表示，義美食品今年持續與農會合作，契作1萬斤栗子南瓜製作「南瓜芝士塔」，預計父親節檔期預購，農會也推出新款南瓜加工品健康脆片「南瓜派對－蔬果脆片」，內有在地南瓜搭配5種蔬果，將在大南瓜展場及淡水農會超市販售。

農業局說，「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉絲團將在6月7日至13日辦理留言抽獎，將抽出5名幸運兒，贈送南瓜加工商品1組（價值350元），市府會與各地區農會持續努力推動在地特色農產，落實「吃在地、食當季」理念，若民眾有意購買淡水南瓜及南瓜加工商品，可洽淡水區農會超市或稼日蒔光粉絲團。