魏嘉彥（右）與魏嘉賢（左）拜會光隆集團尋求太平洋縱谷馬拉松活動支持，該集團創辦人曾信雄與董事長曾俞翔和副總經理曾淯琪熱情歡迎。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所舉辦的太平洋縱谷馬拉松今年邁入第9屆，預計11月登場，花蓮市長魏嘉彥陸續邀請各界共襄盛舉，並拜會每年都大力支持路跑活動光隆集團創辦人曾信雄，除贊助海洋深層水，並推出門票優惠方案，讓參賽者及陪同親友暢遊園區，希望吸引更多人來花蓮運動消費。

太平洋縱谷馬拉松沿著海岸線開跑，美麗的賽道曾登上國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，也獲得日本「跑步者」雜誌報導，去年吸引7000多人報名，原本韓國姐妹市也組團要來參賽，可惜因買不到機票而取消。

魏嘉彥上任後，邀請任內大力辦理這項活動的前市長、議員魏嘉賢，一同前往光隆集團尋求太平洋縱谷馬拉松活動的支持，該集團創辦人曾信雄表示秉持以往對運動賽事推廣觀光的支持，今年仍然會情義相挺。

曾信雄說，飲水的供給對於馬拉松選手而言是相當重要的，光隆集團將提供足夠的海洋深層水，同時在11月16日至11月20日馬拉松賽事這幾天，選手進入光隆博物館，憑號碼布享50元優惠價，陪同親友為80元優惠價。

光隆企業從大理石石材起家，23年前成立的光隆博物館是觀光客指定遊玩參觀的場所。

魏嘉彥說，太平洋縱谷馬拉松即將邁入第9屆，目前已經是花蓮市相當重要且具有傳承意義的大型體育賽事，感謝有這麼多的企業團體主動表態予以贊助，希望藉由大家的齊心合力，讓2023太平洋縱谷馬拉松的活動發光發熱，並希望吸引更多人來到花蓮運動，再把消費力道留在花蓮。