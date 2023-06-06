彰化YMCA在14年來每年在端午節之前發起愛心粽暨暑假營養午餐募集活動。（孫英哲攝）

彰化YMCA在14年前由社工發起愛心粽暨暑假營養午餐募集活動，累計至今年，善心人士捐助超過14萬4千多顆粽子，不過，YMCA面臨14年來首次營養午餐捐款不足的困難，目前未達目標的6成，期盼社會大眾伸出援手，「力挺孩子，不餓肚子！」

端午節將屆，各大賣場電商平台熱鬧開賣各種口味的肉粽，對於許多弱勢家庭來說，過節其實是世上最奢侈的事；另外，暑假也將來臨，當許多家長在為孩子安排暑假各式各樣豐富的夏令營活動時，弱勢孩子則要幫忙家務農忙，對他們而言，求得能三餐溫飽安穩度日就是平凡中最重要的大事。

從14年前起，每年端午節前，彰化YMCA透過兒少據點老師、志工媽媽、愛心店家及工作人員發起愛心粽暨暑假營養午餐募集活動，其中愛心粽這14年來共募集高達14萬4000多顆，堆疊高度超過28座台北101；暑假營養午餐則有有7千多名善心人士響應捐款，受益人數達2100戶家庭，幫助近300位孩子在2個月的暑假有免費的營養餐食可以天天吃飽。

今年愛心粽的目標為1萬顆，中部地區一群有愛的食品業者，上月底聽聞YMCA募款的困難，號召同業認養4千顆粽子，順利達標，但YMCA面臨14年來首次暑假營養午餐捐款不足的困難，目標是要募集80萬元，尚差約30萬元，社工們心裡焦急萬分，希望社會大眾一起響應「力挺孩子，不餓肚子」。

彰化YMCA社工主任王筱慧指出，很感謝疫情期間許多人的感同深受，持續捐款幫助弱勢家庭在黑暗中能看見光亮，疫情最嚴重的兩年期間都能順利募集暑假營養午餐款項，2023年的今天疫情逐漸過去了，現在他們卻面臨最嚴峻的募款狀況，真的很期盼今年有更多人一起響應令人幸福的好事。