新北一名人妻小婷（化名）控訴丈夫自去年7月突然失蹤，她一度緊張到報案失蹤協尋，怎料半個月後身旁友人看不下去，告知她丈夫已經跑去與小三同居，對方更懷有丈夫的孩子，沒想到丈夫得知後竟還喜回「寶寶真的來了」，讓她崩潰訴離並向2人提告，法官判2人須連帶賠償小婷45萬，可上訴。

據判決書指出，小婷（化名）主張與丈夫2016年6月結婚，婚後育有2名未成年子女。但丈夫從去年7月起即不回家，她無從得知其行蹤，因此向警方報案失蹤協尋，同年7月19日，丈夫友人將手機畫面翻拍傳給她，她才知道丈夫離家期間均與小三在一起，2人除有多張親密出遊合照外，LINE對話內容更顯示小三懷有丈夫子女，讓她崩潰向丈夫提出離婚，並向2人提告共同不法侵害配偶權，求償60萬元。

法庭審理時，人夫與小三經合法通知，均未於準備程序期日到場，亦無提出書狀為何陳述或聲明。

法官勘驗2人LINE對話紀錄，發現小三曾傳訊向人夫表示，用驗孕棒檢驗發現懷有身孕，人夫則回訊：「結果寶寶真的來了」，並稱呼小三為「老婆」，堪認2人確有男女交往關係，小三也懷有身孕之事。

法官審酌2人婚外情且已懷有子女，對小婷配偶權侵害情節非輕，考量雙方社會地位、經濟收入受侵害程度等一切情狀，判2人須連帶賠償小婷45萬為當，可上訴。