發展署表示，針對疫後觀光旅宿消費需求回升，造成房務清潔人員缺工，運用「疫後改善缺工擴大就業方案」，已於112年5月2日與交通部觀光局會商，將旅宿業房務（含清潔）人員徵才薪資條件每月經常性薪資北部地區（北北基桃竹）達3萬元以上，其他地區達2.8萬元以上的職缺納入專案職缺，由交通部觀光局彙收送發展署辦理專案媒合，失業勞工經公立就業服務機構推介受僱旅宿業房務（含清潔）專案職缺，一般身分失業勞工給予就業獎勵每月新臺幣6,000元，工作地點位處偏遠（特定）地區，獎勵金每月再加碼3,000元，最長可請領12個月。

另針對高齡者及就業服務法第24條所定各款對象（如中高齡、二度就業婦女等）失業勞工，全時工作每月給予1萬元，偏遠（特定）地區再加碼3,000元，部分工時工作每月給予5,000元，偏遠（特定）地區再加碼1,500元。

目前觀光局刻正彙收旅宿業房務（含清潔）專案職缺，呼籲旅宿相關業者如有求才需求，可向觀光局或觀光局所指定的公協會提出職缺需求，同時至台灣就業通網站或至各地區公立就業服務機構登錄求才職缺，發展署ㄧ接獲觀光局彙送的職缺立即進行專案媒合服務，推介有願意投入房務清潔工作之失業勞工。

發展署進一步說明，除了發展署提供勞工就業獎勵金，交通部4月1日推出「補助旅宿業穩定接待國際旅客服務量能方案」，於2023年4月1日起至2024年3月31日期間，有新聘房務及清潔人員之旅宿業者，符合補助條件（新聘人員至少任滿6個月），按每人每月補助雇主5,000元，最長可請領12個月。更多 「疫後改善缺工擴大就業方案」及就業獎勵措施詳細資訊，可上台灣就業通網站缺工專區查詢。