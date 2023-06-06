皇翔（2545）今（6）日召開股東會，由董事長廖年吉主持。他股東會後指出，最近房市不好賣，可是上市公司沒有業績也不行，所以「山不轉路轉，路不轉人轉啦！」皇翔自有應變策略，除了要創新，還要朝向多元化。

皇翔今天股東會，承認去年度合併財報，在新北市板橋「皇翔來青」、土城「皇翔PARK」等新案完工交屋貢獻下，全年合併營收達70.69億元，比前一年78.51億元，減少10％；合併綜合損益為18.96億元；EPS為5.78元。

今天皇翔股東會，也通過股利分配案，每股發放現金4.6元。 觀察今年的房價走勢，廖年吉表示，房價沒辦法跌，為什麼會跌？土地一直漲價，政府標案又是一直競標，結果房價漲得愈高。

至於當前房市的買氣，廖年吉表示，「現在不好賣！可是皇翔是股票上市公司，沒有業績，又不行，所以，山不轉路轉，路不轉人轉啦！」皇翔自有應變策略。

皇翔表示，近期隨著央行持續升息，內政部也祭出平均地權條例，抑制投資客及法人購屋，再加上全球經濟環境趨於保守，導致買氣明顯受到影響，但隨著全球通膨降溫，美國升息將近尾聲，預期房地產市場購屋需求仍強，應不致於會有劇烈的反轉。

皇翔去年度已推出預售個案「皇翔芊翠」，及「皇翔芊樾」，目前都已完銷。

皇翔表示，今年推案計畫方面，現在持續預售中個案為「皇翔MRT」、即將推出的預售個案則有土城頂埔案、萬華漢中段等，加上並持續銷售「皇翔敦北民生」、「皇翔紫鼎」等成屋。

依據目前市場銷售狀況判斷，預估今年度可銷售成屋為「皇翔敦北民生」25戶、「皇翔來青」16戶、「皇翔PARK」21戶、「皇翔紫鼎」7戶及其他個案餘屋20戶；近期推出的「皇翔MRT 」300戶。