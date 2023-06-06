微風集團信義三家店中規模最小的微風松高店，自2014年開幕以來今年全面大改裝，自去年引進「lululemon」旗艦店，今年第二季再開全台最大MUJI無印良品，除了鎖定既有年輕族群外，快時尚「H&M」、「JORDAN」亦同步改裝，力拚單店業績將成長200％。

MUJI無印良品是微風松高2023年第二季的改裝重點，規模1-2F面積700坪，也提供良品市場及輕食區域，獨家餐食主打飯糰套餐、飯糰茶泡飯套餐、各式含酒精及無酒精飲品、冰淇淋與日式大福、丸子等。

考量到微風松高坐落於百貨商場與辦公大樓林立之處，周遭不僅是各國觀光客的必經之地，MUJI無印良品希望接觸更多消費者並提供更多更好的服務與好感生活，同時也希望能夠持續傳達MUJI無印良品近年來深耕「再生與永續」的理念，特別在松高旗艦店做了許多嶄新的嘗試與開發，包含裝潢設計使用的建材、全新展覽空間、主題新品選品與服務，體驗不同以往的消費與購物生活經驗。

JORDAN也是本次改裝的重點之一，運用多種創新形式展現JORDAN品牌前沿性的「街頭文化」及更廣義的潮流文化理念。同時，JORDAN DESIGNED BY YOU提供更多客製化選擇，除了客製化服飾外，還有全台首次登場的鞋款造型配件，讓你打造專屬於自己的獨特風格。在外觀上，在香堤大道上以大面積的櫥窗搭配吸睛Jumpman logo。