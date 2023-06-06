桃市府跨局處組成「未來城市空間發展會報」，實踐有序發展、整合資源、預算分配及爭取補助4大目標，打造更宜居的桃園。（蔡依珍攝）

「容移代金並不能這樣使用」、「議座，請容我說明一下！」，桃園市議會剛結束總質詢，面對藍綠和無黨籍市議員的「拷問」，留著小鬍子的桃園市都發局長江南志，總是耐著性子，不慍不火地仔細答詢，他也是桃園市政府「未來城市空間發展會報」的主要推手，捨事務所高薪轉入公部門，全因：「能參與城市規畫、主導城市發展，是每一位建築師的夢想！」

桃園市長張善政在去年底上任，小內閣名單被外界認為是一時之選，不少局處首長在自身領域都有很好的學經歷，像是兩位副市長由台大醫院副院長王明鉅、前行政院新聞局長蘇俊賓出任，擁有工程專業的新北市政府工務局長詹榮鋒出任祕書長，前行政院副院長杜紫軍也被延攬擔任工策會執行長。

都發局長江南志也不例外，今年5月剛拿到美國南加大公共政策學院學位，不僅是知名的建築師，也曾經擔任過桃園縣政府工務局局長、新北市政府工務局副局長，對都市發展的擘畫熟悉也具有遠見。就像桃園跨局處成立的「未來城市空間發展會報」，以空間規畫願景為基礎，分成「空間革新」、「城市美學」以及「人本環境」三大方向推動。

但江南志出任都發局長前，經營建築師事務所有成，相比公部門的工作，擔任建築師勢必更有「市場價值」，一名市府人士透露，新團隊剛成軍時和江南志閒聊，就曾問他為何要三番兩次的「淌渾水」，江南志說，建築師打造的是一棟建築物，可能是集合住宅，可能是公共建設，但是在公部門，要負責的卻是真正的都市計畫發展，關係到數百萬人。

市府人士表示，江南志當時就說，桃園和雙北不同，是一座正在成長的都市，有很多都市發展的計畫正在推動，未來也有很多建設要推行，也因此，當初知道有機會到桃園服務，並沒有思考太久，「能夠親自參與一座城市的規畫，主導城市空間發展，是每一位建築師的夢想！」

「未來城市空間發展會報」在張善政上任半年時推動，牽動多個局處的都市發展計畫，以2050年為未來桃園發展願景，規畫出桃園未來4年、8年、12年必須完成的各項短中程工作。然而，擘畫願景只是第一步，如何克服預算、施工等困難，按照計畫去完成都市發展建設，對於張善政、對於桃園市府團隊、對於江南志來說，考驗都才剛剛開始。