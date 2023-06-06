近年有不少女性會穿瑜珈褲外出，一名熱愛穿瑜珈褲女網友表示，日前她穿瑜珈褲逛市場，被陌生婦人罵很難看，她不以為意說，現在的瑜珈褲版型都很好，反而是以前流行的緊身踩腳褲，才會凸顯駱駝蹄，貼文引發網友批評說，「穿瑜珈褲要看場合耶」。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》指出，現在很多人穿瑜珈褲去上班或逛街，卻被周遭的人謾罵會露出「駱駝蹄不好看」。她曾經在菜市場被一位中年婦人提醒，要穿長版上衣，整體才會好看，她不以為意，認為現在的瑜珈褲版型設計得很好，完全不讓人尷尬。

原PO表示，反而是20幾年前流行的緊身褲，褲管還有踩腳設計，「那個才會凸顯駱駝蹄，很難看。」她說現在不論去哪都穿瑜珈褲外出，輕鬆又自在，希望大家不要再針對瑜珈褲。

貼文曝光，網友直搖頭，「什麼場合都會穿，婚禮和喪禮也是嗎？」、「踩腳褲不是單穿欸！那是拿來內搭的」、「買不起其他褲子嗎？」、「當人家批評妳穿瑜珈褲的嘴臉，就像是妳批評人家穿踩腳褲難看的嘴臉」、「不對的場合穿就是醜！沒有為什麼」。