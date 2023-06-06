教育部國教署與全國教師工會總聯合會共同辦理「近土親農－食農學堂教師研習計畫」，邀請環境及農業議題的師長及專家學者分享食農教育融入課程與環境永續價值理念，112年度全國預計辦理16場次研習，陸續開課中，全國教師均可報名參加。

教育部國教署說明，食農學堂自107年起已連續辦理6年，該研習特色為邀請不同領域關注環境及農業議題的社會人士與教師分享專業知識與價值理念，包含：堅持從事友善農法的農友、努力培育屬於台灣小麥品種的農改場研究員、致力保留家鄉自然生態的社區工作者，以及長期觀察台灣農業發展的記者。

參與的特教老師分享，種植的過程要翻動泥土、澆水、除草，有助於安定特殊生躁動的情緒；也有國中老師透過食農課程，讓課業成績低落的學生從照顧作物找到成就感；自然科老師則和學生從播種開始，一起發現問題、解決問題，孩子運用課本的知識成為小小科學家。

教育部國教署表示，「近土親農－食農學堂教師研習計畫」研習資訊已公布於全國教師在職進修資訊網，也可至全國教師工會總聯合會網站「食農學堂」專區查詢，教師可報名參加。