八里汙水處理廠點交爭議引發議會攻防，新北市議員黃淑君昨(5)日抨擊該廠的海放單元設備損壞多年，然而新北年年篇列大筆預算卻未擔起監督職責；對此新北市水利局今(6)日反擊，海洋放流管於2015年即辦理檢視及修繕，質詢所出示的照片為當時海放管豎管上方噴流口更換時，由水下拆解後吊離之照片，不應拿已完工的施工前照片混淆視聽。

新北市水利局表示，八里汙水處理廠於1997年由台北市政府代管，依操作需求及設備情形，北北基三市政府自2007年起已辦理4期汰換改善工程，共計11億元，其中海放管已於2015年起至2018年辦理修繕汰換，已完成50支墨西哥帽（噴流口）全部更新及相關設施修復，總經費2.2億元，後續台北市政府均委託潛水員每三年檢視1次，絕無設備損壞汙染北海岸等情事發生。

水利局指出，八里汙水處理廠由台北市政府負責營運操作，其檢視各單元操作情形、處理功能及設備健全度等關鍵問題均會提出設備改善汰換需求。汰換改善計畫報請由三市政府、中央及專家學者組成之淡水河系管理委員會共同審議。

水利局說，自2007年起至目前已完成4期汰換改善工程，投入約11億元經費，已完成撈汙機、進流閘門、曝氣沉沙池、初沉池刮泥機、放流抽水機組、回收水單元、電力系統、儀控系統、汙泥處理及汙泥乾燥等設備汰換。

水利局提到，2023年至2026年持續辦理第5期工程，計畫辧理緊急發電機、主變電站及附屬設備、瓦斯貯槽、鍋爐及地下管線等項目改善，預估經費3.6億元，維持妥善率90％以上，且處理後放流水質符合國家標準，整體汙水處理系統功能正常無虞。

水利局強調，海洋放流管修繕之後，依環保署規定每3年需至水下檢查1次，台北市政府最近1次檢查為2021年辦理水下檢查及海底人工攝影，並將檢查報告送環保署審查，目前該海放管之排放功能正常無虞。