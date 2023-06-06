台積電評估赴德國投資設廠可能性，董事長劉德音表示，最擔心的是人才供應與勞工問題，針對補助方面還在與德國政府溝通中，希望不要有附帶條件。總裁魏哲家說明，3奈米及2奈米等先進製程留在台灣，甚至是研發中的1.4奈米。

台積電今天召開股東常會，股東關心台積電海外布局，包括德國設廠評估狀況以及美國晶片法案補助申請情況。劉德音說，台積電已派團隊去德國2、3次，最擔心的是人才供應及勞工問題。

劉德音表示，德國政府承諾協助解決，會派學生到台灣做交換學生。台積電還在與德國溝通，至於補助方面，希望不要有附帶條件。

至於美國廠補助申請方面，劉德音說，「補助條件讓台積電有點驚訝，其他申請補助的廠商也都感到驚訝」，台積電5月底已向美國政府告知相關疑慮，將持續與美國政府溝通，美國商務部也持開放態度，希望在不違反美國國家安全的情況下能夠接受條件。

劉德音表示，台積電赴美國設廠並不是因為美國政府的脅迫，是美國客戶要求，因為客戶產品屬於國防及人工智慧（AI），希望能在美國有產能選擇性，這也是台積電決定去美國投資設廠的主因，希望增加客戶信任。

此外，台積電若要維持世界技術領導地位，劉德音說，人才與研發能量也相當關鍵。海外投資設廠可接觸世界的人才，對台積電長遠發展與成功相當關鍵。

對於如何管理世界人才，劉德音表示，台積電目前在台灣推動多元包容性工作環境，某些員工管理能力還不夠，在管理方面有些困擾，台積電正在學習管理世界的人才。

劉德音指出，美國設廠會造成成本增加，主要是因為美國半導體長久沒有投資，工人工作效率不如台灣，預期未來達到一定規模，成本應會降低，此外，台積電提供彈性生產，也會反映在價值上。

魏哲家說，台積電持續在台灣擴充3奈米產能，建置2奈米廠，同時會增加特殊製程產能。台積電3奈米及2奈米都會在台灣，他並透露，以後的1.4奈米也會在台灣，目前還在研發階段。