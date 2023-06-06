萬事達卡為洞察市場趨勢並持續規劃更貼近消費者需求的產品和服務，特別針對民眾金融服務使用習慣與消費趨勢進行全方位調查。該調查發現，在疫情推波助瀾下，不僅美食外送、影音訂閱等數位服務已全面走進民眾的生活，在台灣重要民生物資消費者物價指數（CPI）漲幅創下14年新高下，也同時影響民眾的消費選擇，已有越來越多民眾有意願運用分期付款降低消費負擔，並同時保有現金流的彈性，超過四成未來有意願使用分期付款服務的消費者，偏好選擇7個月以上的分期方案。

值得注意的是，儘管民眾因物價上揚而精打細算，仍會堅持永續消費，有37％民眾願意為了更永續的商品或服務而提高花費。根據行政院主計總處最新消費者物價指數（CPI）指出，4月份消費者外食費年增率飆至4.41％，已連續22個月上漲。萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，面對民眾日常飲食開銷節節攀升。萬事達卡從調查中發現，持卡人開始精打細算，善用信用卡提供的權益與服務來降低花費。

以疫情期間快速成長的美食外送服務為例，71％消費者已習慣使用美食外送服務，而其中有67％消費者在訂餐時會使用優惠碼、更有13％消費者只在有優惠時才會叫美食外送。萬事達卡調查也發現，民眾對於日常飲食的精打細算也反映在消費者信用卡優惠偏好上，有65％消費者期望信用卡擁有餐飲相關優惠，在所有信用卡優惠類別中高居首位。

其中，民眾最希望享有的餐飲優惠包含「餐廳飲食折扣」、「餐點買一送一」和「免外送費優惠」。該調查數據同時顯示，有22％的消費者追求快速且經濟的用餐體驗，最希望獲得速食類優惠；而18％的人則喜愛享受精緻餐飲（fine dining）的折扣，尋求高CP值的美食饗宴。民眾精算日常花費的趨勢亦展現在分期付款的使用行為上。

萬事達卡調查發現，七成五的消費者認為分期付款服務具有吸引力，且目前已有六成消費者曾使用分期付款服務。消費者考量是否使用該服務的三大主因為「是否有優惠折扣」、「可否選擇分期期數」和「無論金額大小皆可分期」，更有42％未來有意願使用分期付款服務的消費者，偏好選擇7個月以上的分期方案，顯示消費者無論消費金額大小，都開始希望透過分期付款管理現金流，讓消費理財行為更彈性。隨著數位生活的普及，民眾也期待使用金融服務時有良好的數位體驗。

萬事達卡調查指出，民眾選擇開戶銀行三大要素分別為「薪轉戶」、「品牌聲譽」與「數位體驗」，可見提供更友善、便利的數位金融體驗已成為金融機構吸引用戶的關鍵。近六成消費者表示，若行動銀行的數位體驗不佳，他們會考慮更換開戶銀行，尤其是Gen Z（18～25歲）和千禧世代（26～41歲）對於數位介面友善程度的要求更高，超過七成表示數位體驗會是更換開戶銀行的考量要素之一。此外，台灣民眾對環境保育與綠色消費議題關注度也持續提升，即使面臨物價飛漲，消費者仍願採取減碳與永續消費生活型態來支援環境面臨的挑戰。

萬事達卡調查顯示88％台灣民眾會關注自身消費行為對環境的影響，更有近四成民眾願意為了更永續的商品或服務而選擇提高花費。同時，也有近七成的民眾期待能夠掌握自身消費所產生的碳排放量。

為滿足消費者數位體驗需求並賦能民眾實現永續消費行動，萬事達卡持續透過數位優先卡計劃（Mastercard Digital First Card Program）、理財類信用卡、碳足跡計算器等解決方案，協助銀行合作夥伴賦能消費者實踐數位用卡；數位優先卡讓持卡人一指即可在數位通路完成信用卡申辦，並享有全數位化的綁定、支付及客製化卡片管理功能等服務；理財類信用卡則在支付功能外為信用卡附加理財價值，持卡人也能透過理財帳戶整併，更便捷、有效率地資產管理；碳足跡計算器協助持卡人了解自身消費行為對環境造成的影響，鼓勵更多消費者做出友善地球的消費決定，共同實踐永續未來。