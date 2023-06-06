南瓜虛擬科技創辦人廖翊翔6日表示，南瓜虛擬科技2016年成立後，致力於打造創新的沉浸式內容，除了遊戲開發，更結合XR技術提供文化、醫療、商務等跨領域的多元服務。

而耗時4年開發的遊戲《永恆對決》，更以街機概念出發，打造鬥士、刺客、平衡和射手等4大職業角色，提供亂鬥、2對2和足球模式等多種遊戲模式，玩家可透過戰鬥賺取遊戲代幣解鎖新英雄、皮膚及玩家造型，透過裝配「核心」來強化英雄能力，自由探索、創造深度的遊戲體驗。

高雄經發局長廖泰翔表示，高市府自2010年起，推動數位內容產業發展，輔導優秀新創成長出海打國際盃。

其中，南瓜虛擬科技成員創業時平均年齡不到30歲，經高市府委託專業團隊提供場域及產品驗證，2018年就以VR遊戲《禁忌》進軍日本SEGA，其作品陸續登上Steam、Oculus Quest等國際平台，並與在地遊艇、醫療產業跨領域合作，提供客製化XR解決方案，開創多元商機，2019年更被列選為全球的VR領域的遊戲先驅。