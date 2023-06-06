烏克蘭名模瑞莎2020重拾體操專業，成立韻律體操隊，積極培育台灣選手，在各大國際賽事創下亮眼成績，稍早更是在臉書公布一則好消息，那就是帶領的體操隊在菲律賓國際賽奪下12金，優異成績讓她在第一時間就與國人分享喜悅。

瑞莎表示選手們才在台灣比完賽事，就前往菲律賓進行下一輪比賽，而此賽程是當地為未滿12歲的孩子們舉行國際賽，她表示原本希望選手們藉此累積經驗，殊不知竟在所有項目奪下勝利，接著曬出選手們披著國旗上台領獎及掛滿獎牌的照片，興奮直呼：「Sooo proud of them」，更不忘吐露當下心聲：「非常的謝謝大家對我們的支持，我們要回家了」。

對此，網友紛紛留言道賀：「瑞莎妳是最棒的！孩子們更是優秀更是棒喔」、「恭喜一切順利，孩子們的喜悅，大家都開心」、「國內體操沒得金牌，國外竟能拿金牌！體操協會讓我了解台灣體操水準世界第一！瑞莎委屈了」、「這才叫做國際賽裁判水準！ 孩子真棒」、「看到國旗真的很感動，謝謝你讓世界看見台灣」。

不過瑞莎日前帶著選手參加「全國韻律體操錦標賽」，發現曾與她起過爭執的團隊總教練，竟是本屆全國賽的副執行長和裁判，甚至做出評分不公的行為，讓她氣到提早離開比賽會場，至於會選擇這樣做，是要讓所有人知道自己並不會輕易妥協任何不公正的事。