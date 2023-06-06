今天是夏季的第3個節氣「芒種」，意味梅雨季將畫上句點，將開始迎來午後雷陣雨的型態，氣候炎熱且水氣增多，不少感到濕熱不適的人，會選擇喝冰水消暑，但看在中醫師眼裡卻是錯誤方法，不僅冰水容易愈喝愈渴，還可能傷害脾胃功能影響代謝，導致水腫，建議夏季食用較開胃的蔬果或適度曬太陽，以養護身體。

花蓮慈濟醫院中醫部醫師林諭臨表示，夏天的「暑熱」意即中醫講的「濕熱」，通常靠五臟六腑中的「脾胃」，代謝體內多餘的水分及熱量，以調節身體的溼熱，若脾胃較虛弱者，夏季可能會出現食慾不振、消化不良、腹漲等症狀，加上氣溫上升、濕氣增加，熱量不易隨著汗水排出，且流出來的汗水常停在體表上不易蒸發，除造成煩燥、疲倦，還容易引起溼疹的出現。

他建議民眾可選擇清晨或傍晚能看得見太陽，但又不會過度曝曬的時候運動，透過適度曝曬在陽光下吸收陽氣養護身體。

接著林諭臨提及夏天許多人會選擇冰品或生冷飲食消暑清涼，不過中醫理念上並不是很支持，他說，人體本身就有溫度調節的能力，如果長期使用冰品或冷飲，會壓制身體自我調節熱量的能力，導致熱量不易自然排出體外，讓人感覺冰水愈喝愈熱、愈喝愈渴。

他還說，即使冰水不含熱量，但太冷的飲食會傷害脾胃功能，影響身體調節與代謝的能力，容易引起體內濕氣堆積、水腫，讓人看起來感覺「怎麼連喝水都會胖！」

因此，林諭臨分享消暑清涼飲食的撇步，可選擇如蒲仔、小黃瓜等有消暑、清熱及利水效果等較開胃的蔬果；水果部分，可食用富含鳳梨酵素的鳳梨，幫助養護脾胃，固護人體元氣，若遇到鳳梨「咬舌頭」時，可灑點鹽巴或食用前泡泡鹽水解決。

除了在飲食、運動調整，林諭臨還特別介紹4個可在「芒種」前後按摩的穴位，分別是心經的少衝穴，位於手指的小指指甲內側；小腸經的少澤穴，位在手指小指指甲外側，可以用另外手的拇指與食指同時按壓，緩解心痛胸悶、心煩氣躁的症狀。

接著是位於手臂上臂正中間的青靈穴，及手肘橫紋靠近小拇指這一側的少海穴，生活壓力大，心情鬱悶者按起來會有明顯酸痛，不過能幫助疏通心經。