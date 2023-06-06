台積電6日於新竹國賓大飯店舉行股東常會。（王惠慧攝）

董事長劉德音表示，台積電在穩定道路發展，前景十分光明。（王惠慧攝）

台積電6日於新竹國賓大飯店舉行股東常會，針對公司前景展望，董事長劉德音表示，台積電在穩定道路發展，前景十分光明。總裁魏哲家也指出，今年Q2將可跨過景氣循環周期低點，預期下半年業績表現將優於上半年。

解封後台積電首次開放股東、媒體參與股東會，一早就有股東到現場排隊報到。由台積電董事長劉德音主持會議，他表示，過去幾年經歷許多世界上挑戰，包括美中貿易衝突、百年疫情、俄烏戰爭和氣候變遷等，台積仍在穩定道路上持續快速發展，他也告訴股東，公司前景十分光明。

劉德音也說，去年是台積大大成長的1年，過去3年每年快速成長，目前為止，雖然公司仍在渡過產業中庫存過多的調整時期，但隨著客戶庫存間降低，同時也已看到某些市場終端需求逐漸回升，今年雖然可能有些許負成長，但準備好迎接明年公司下一波很好的成長。

總裁魏哲家今也出席坐鎮，報告營業報告書，去年對於台積公司而言是極具里程碑意義的1年，由於技術領先及差異化，公司營收連13年創歷史新高，同時盈利也強勁增長，去年營收以美元計增加33.5％，每股盈餘上揚至39.20元，較3年前成長近3倍。

營業報告書也指出，2023年總體經濟和地緣政治等不確定性仍在，疫情趨緩後，半導體在各面向變得無所不在，價值也在全球供應鏈中持續提升，公司使命是成為值得信賴的技術與產能提供者，也正增加投資，並藉由領先業界的先進製程、3DIC解決方案，擴大整體競爭力和技術領先地位。

台積電第1季合併營收約5086.3億元，稅後純益約2069億元，每股盈餘為7.98元，預估第2季合併營收以美元計，將介於152-160億美元之間，毛利率約52-54％。

魏哲家也指出，針對今年整體而言，公司下修對產業及營收預估，上半年預期比去年同期下降10％，預計上半年緩步復甦，第2季將跨過業績周期低點，得益於客戶新產品問世，下半年業績表現將優於上半年。