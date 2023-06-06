台中市長盧秀燕日前獲雜誌評比為「雙五星市長」，是台中史上首位五星市長，刷新縣市升格13年來紀錄。國民黨台中市議員陳文政今（6）日質詢時提到，新北市長、國民黨總統候選人侯友宜被提名後，民調持續下降，甚至曾位居第三，情況恐有些危急，各界盛傳盧可望成「2024總統大選救援王」，想知道是否有此規劃？盧則回應，相信侯會「盧來盧好」，並說自己多次表明會留在家裡，故侯盧配應不會發生。

陳文政質詢盧秀燕稱，侯友宜被提名後民調持續下降甚至位居第三，情況有點危急。他認為，選舉就像棒球比賽，是團體賽，不打到最後不會知道成績，有好的先發投手也要有好的牛棚，才能取得最後的勝利，不到九局下半不能輕言放棄比賽。

陳文政坦言，無論從媒體的臆測還是民間街談巷議，都聽到「國民黨要贏下2024，『侯盧配』就是最強的組合」，基層確實有很多這樣的聲音，因此詢問盧是否會從「五星雙冠王」變成「2024總統大選救援王」？

盧秀燕回應，她在議會一向不太談政黨或選舉，不過總質詢期間若不答覆，擔心謠言會繼續滿天飛，且市議會代表民意，市民也很擔心市長的動向。盧坦承，這段時間她也有看到媒體與民間的揣測，但她認為侯友宜會「盧來盧好」，不管在什麼位子上，一定會倒吃甘蔗、愈來愈好。

「媽媽會留在家裡！」盧秀燕強調，她之前已三番兩次在議會或外界已表明心志，，以她想侯友宜會「盧來盧好」，因此「侯盧配」的情形應該不會發生。

陳文政則回應，這是市民非常關心的議題，很高興盧這位「雙冠王市長」繼續留在台中打拚，但市民會希望盧秀燕有機會成為「2024總統大選救援王」，其實也是因為中央欺人太甚，只看顏色辦事，只要綠色執政就全部開綠燈、藍色執政就開紅燈，人民已經厭倦這種小眼睛、小鼻子的執政方式。