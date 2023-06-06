恆生科技股指數漲0.63%，理想汽車漲近5%，表現最佳；其次為網易漲近4%，小鵬汽車漲近3.8%。

長城汽車5月銷量成長26%，目前股價上漲4%。受此激勵，廣汽、比亞迪、吉利、東風、理想、小鵬全面走高。

創科實業再遭「空」軍狙擊，目前股價下挫2.8%，稍早前一度跌逾7%、報68.65港元，創下近3年新低。

今年初發動過一波攻擊的Jehoshaphat Research再度發布報告，稱創科詐騙美國大客戶家得寶（Home Depot）至少4年時間，並表示「這場騙局是見光死」，創科實業未來營收估將大減，該機構將再次放空創科股票。

蘋概股集體下挫，高偉電子暫跌逾14%，稍早前一度崩跌24.5%。舜宇跌1.2%，瑞聲跌2.5%，比亞迪電子跌1.9%，鴻騰精密跌1.4%。

蘋果發表首款擴增實境（AR）頭顯Vision Pro，但被喻為「地表最強蘋果分析師」的郭明錤表示，短期內，其售價和開賣日等因素不利於投資情緒。