美國監獄人員表示，曾於1980和90年代暗中將美國部分最高機密提供給俄羅斯的美國聯邦調查局雙面諜漢森（Robert Hanssen），今天在一處戒備森嚴的監獄中過世。

綜合法新社與路透社報導，美國聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）透過聲明表示，獄方人員今天早上發現漢森不省人事後，曾施予急救措施，但並未奏效；聯邦監獄管理局並未提供漢森的死因。

漢森1985年自願效力蘇聯軍方情報單位，向蘇聯及後來的俄羅斯政府透露美國政府機密，來換取鑽石和數以十萬計美元現金。

由於漢森當時任職於美國聯邦調查局（FBI）最關鍵的紐約反情報部門，負責追捕外國間諜，因此能在表面上調查美國境內莫斯科特工的同時，掩飾自己的蹤跡。

漢森於2001年2月18日在維吉尼亞州華府近郊一處碰頭點與俄羅斯間諜運作者交換情報時，終於被逮個正著。一年後，漢森遭判無期徒刑，不得假釋。

根據獄方聲明，79歲的漢森今天早上在科羅拉多州一處戒備森嚴的監獄裡被人發現不省人事，後來宣告死亡。

FBI稱漢森是「FBI史上最具破壞性的間諜」。

漢森最早曾在芝加哥擔任警察，1976年加入FBI，9年後在紐約辦公室反情報單位任職，當時，紐約辦公室的幹員投注大量時間追查，並試圖籠絡在聯合國的蘇聯官員。

但漢森反而以「拉蒙．賈西亞」（Ramon Garcia）的化名，在短時間內向俄方提供服務，連他的間諜運作者都不知道他的真實身分。

漢森落網時，被外界認為是歷來向外國政府洩漏美國機密的內賊中最具破壞性的一位，總計有數以千計份美國機密文件被轉交給蘇聯和俄羅斯人。

漢森因為背叛行徑獲得約140萬美元的現金和鑽石。據信漢森的動機是出於金錢和陰謀，而非意識形態。

雖然FBI和美國中央情報局（CIA）多年來都知道內部有一名消息靈通的線人，但漢森長期以來都不是頭號嫌疑人。

美國調查人員最終從一名俄羅斯叛逃者中取得少量線索，才把更多焦點轉向漢森。

漢森2002年5月對15項間諜指控認罪，以換取不被求處死刑的起訴協議。

漢森當年被判刑時表示：「我為我的行為致歉，我為此感到羞愧。我為我完全無辜的妻兒開啟了誹謗中傷的大門，我深深傷害了許多人。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1120606