塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享2023下半年需注意身體健康的前4名星座，依序是獅子座、水瓶座、巨蟹座、處女座，其中第1名的獅子座健康將出現失調的情況，需配合良好生活習慣，並且定期體檢，以及時治療病痛，就能平安度過。

▍第4名：處女座：過度勞累，健康紅燈

下半年處女座需特別留意身體狀況，避免過度勞累導致健康亮紅燈。處女座時常以追求完美和高效率著稱，但過度勞累會對身體造成負面影響。因此需合理安排工作和休息時間，並注意規律的飲食和充足睡眠，避免長時間連續工作和過度壓力。可定期安排體檢，及時處理身體的不適，就能避免健康出大狀況。

▍第3名：巨蟹座：忌高怕水，小心受傷

下半年巨蟹座需特別注意人身安全，尤其是與高處和水有關的地點。巨蟹座可加強自我保護意識，注意安全措施，盡量避免高處和水域的危險行為。在戶外活動中，可選擇安全可靠的場所和設施進行。同時不要輕易相信陌生人的安排和建議，就能度過平安無事的下半年。

▍第2名：水瓶座：情緒憂鬱、影響生活

下半年水瓶座需格外留意自己的情緒健康，近期容易出現憂鬱的情況，影響生活品質和人際關係。建議水瓶座通過與朋友或心理諮詢師交流，傾訴內心的困擾和壓力，同時也要學會放鬆自己，找到適合的心靈療癒方式，例如運動、冥想等，就能度過更加平靜和愉快的下半年。

▍第1名：獅子座：健康失調、舊疾復發

下半年獅子座需特別注意人身安全，尤其是健康方面的問題，舊疾病也容易復發。因此，獅子座需加強自我保健意識，注意飲食和生活習慣，並且定期進行體檢和及時治療。此外，避免過度壓力和緊張，尋找放鬆的方法，就能度過平安健康的下半年。