近期國際銅價及鎳價走跌，不過華新麗華電力線纜及不銹鋼銷售穩定，去年底取得義大利CAS不鏽鋼廠7成股權且開始計入合併營收，印尼旭日冰鎳廠第一季末正式量產，也併入合併營收，推升5月合併營收突破177億元，改寫同期新高；前五月合併營收則改寫同期次高。