4月銅均價8,814美元，與去年同期10,183.13美元相比，年減13.45％部分，華新5月計算電線電纜事業（電力線纜及銅材）營收，係依據4月銅均價計算，自結5月合併營收177.11億元，月增幅8.9％、年增0.46％；前五月合併營收846.39億元，年成長9.35％。
華新指出，華新5月營收成長主因是不鏽鋼及電力線纜銷售穩定，逐漸淡出銅材生產，印尼旭日冰鎳廠開始投產，營收會慢慢增加，收購義大利CAS不鏽鋼廠也併入合併營收。
近期國際銅價及鎳價走跌，不過華新麗華電力線纜及不銹鋼銷售穩定，去年底取得義大利CAS不鏽鋼廠7成股權且開始計入合併營收，印尼旭日冰鎳廠第一季末正式量產，也併入合併營收，推升5月合併營收突破177億元，改寫同期新高；前五月合併營收則改寫同期次高。
4月銅均價8,814美元，與去年同期10,183.13美元相比，年減13.45％部分，華新5月計算電線電纜事業（電力線纜及銅材）營收，係依據4月銅均價計算，自結5月合併營收177.11億元，月增幅8.9％、年增0.46％；前五月合併營收846.39億元，年成長9.35％。
華新指出，華新5月營收成長主因是不鏽鋼及電力線纜銷售穩定，逐漸淡出銅材生產，印尼旭日冰鎳廠開始投產，營收會慢慢增加，收購義大利CAS不鏽鋼廠也併入合併營收。
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