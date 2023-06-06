4月銅均價8,814美元，與去年同期10,183.13美元相比，年減13.45％部分，華新5月計算電線電纜事業（電力線纜及銅材）營收，係依據4月銅均價計算，自結5月合併營收177.11億元，月增幅8.9％、年增0.46％；前五月合併營收846.39億元，年成長9.35％。

華新指出，華新5月營收成長主因是不鏽鋼及電力線纜銷售穩定，逐漸淡出銅材生產，印尼旭日冰鎳廠開始投產，營收會慢慢增加，收購義大利CAS不鏽鋼廠也併入合併營收。

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