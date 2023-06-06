和潤企業（6592）旗下子公司和潤電能因應電動車市場快速成長的充電需求，投入營運全新充電服務品牌EVRun，首座DC超充據點EVRun士林電動車超級充電站6日正式啟用。

董事長劉源森表示，目標年底前於全台完成建置150支充電樁，以各不同類型產品分散佈局，滿足各種不同充電場域。

劉源森說，EVRun士林電動車超級充電站的創立對和潤電能來說，是很重要的里程碑，這是和潤電能的第一個超級快充站，也是第一次攜手經銷商國都汽車共同建置的充電站，代表著和潤電能已正式進軍電動車充電市場，未來更將持續擴大通路合作。

劉源森表示，EVRun士林電動車超級充電站位處台北市士林區車流最為密集的中正路與文昌路口-國都Lexus士林營業所門口，為回饋廣大電動車主，EVRun更祭出國內超充最 低價6元/度，限時特價至今年8/31，歡迎車主們到場體驗。

EV士林電動車超充站共提供5格充電車位，開發給所有品牌車主使用，現場備有 CCS1 CCS2及CHAdeMO快充充電規格，且採用最高達180kW的充電速率，讓車主20分鐘內即可補滿80%電力。

為滿足車主的需求，EVRun士林電動車超級充電站採取全年無休營運模式。劉源森指出，和潤電能EVRun此次打造3A級超充站，讓所有品牌、所有車款都能隨時充電，解決電動車車主里程焦慮，提供完整又便捷的充電服務。

串聯產業上中下游，穩健布局充電樁市場，劉源森指出，EVRun士林電動車超級充電站>的建成，從上游的充電設備供應商(EVES)士林電機、起而行綠能，中游的充電站營運商(CPO)充壩技術服務公司，結合下游的充電服 務供應商(MSP)和潤電能EVRun，完整串聯產業上中下游共同建置而成。

劉源森表示，隨著電動車市場的迅速成長，充電基礎設施的建設將成為推動電動車 普及的關鍵所在，而EVRun品牌的誕生正是為了滿足電動車充電需求，並提供車主 方便快捷的充電服務。未來和潤電能將繼續與產業夥伴們合作，持續推動充電站點 佈建，目標年底前於全台完成建置150支充電樁，以各不同類型產品分散佈局，滿足各種不同充電場域。

EVRun聯手百貨龍頭新光三越，創造產業雙贏。和潤電能成立剛屆滿一年，在默默努力耕耘下，目前已於全台建置13站74支充電樁，其中，於今年4月已在新光三越全台11個據點停車場建置61支EVRun充電樁。

劉源森表示，和潤電能以滿足電動車主需求的角度 出發，將持續開發多元場域，跨界與不同產業結合，未來不僅於百貨賣場、商辦大樓、公共停車場 Toyota/Lexus經銷商據點、iRent短租站點，甚至飯店、觀光景點等各種活動場域，都是未來佈局的重點。